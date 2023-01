Ο Σερτζ Ιμπάκα θα αποτελέσει παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς καθώς συμφώνησε με τον οργανισμό να αποχωρήσει με κάποιο trade.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Ιμπάκα δεν πρόκειται να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα υπήρχε κοινή συναινέσει απόφαση με τη διοίκηση των «Ελαφιών» να βρεθεί κάποιο trade προκειμένου να αποχωρήσει από την ομάδα του Γουισκόνσιν.

Ο Ιμπάκα έχει αγωνιστεί φέτος σε μόλις 16 ματς των Μπακς έχοντας κατά μέσο όρο 4.1 πόντους και 2.8 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με 48% εντός παιδιάς και με 61% στις βολές.

Ο 33χρονος φόργουορντ/σέντερ έχει συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, το οποίο του αποφέρει 1.83 εκατομμύρια δολάρια.

