Η τρίτη καταμέτρηση των ψήφων για το All Star Game διαφοροποίησε λίγο τα δεδομένα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσπερνά τον Κέβιν Ντουράντ και να στέκεται στις κορυφές με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πλέον στους 5.970.196 ψήφους. Η τρίτη καταμέτρηση για το ΝΒΑ All Star Game τον φέρνει πάνω από τον Κέβιν Ντουράντ στην Ανατολική περιφέρεια.

Κάτι που σημαίνει πως ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αυτή τη στιγμή είναι στη θέση των «αρχηγών» μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που φιγουράρει σταθερά πρώτος στην πλευρά της Δύσης συγκεντρώνοντας 6.506.682 ψήφους.

Στη λίστα των γκαρντ, ο Στεφ Κάρι οδηγεί την κούρσα στη Δύση με 5.151.822 ψήφους, ενώ από την άλλη ο Καϊρί Ίρβινγκ συγκεντρώνει 3.968.041. Όσο πλησιάζουμε προς τα τελικά αποτελέσματα, η κούρσα γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική και το ενδιαφέρον παραμένει ζωντανό.

LeBron James and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/nqNZqkeVJw