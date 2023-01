Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός για τέταρτο συνεχόμενο ματς των Μιλγουόκι Μπακς λόγω των ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Τορόντο Ράπτορς (ξημερώματα Τετάρτης, 18/1, 02:30) χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο Greek Freak εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και δεν θα αγωνιστεί.

Επίσης, νοκ άουτ είναι και Σερζ Ιμπάκα (προσωπικοί λόγοι) και Κρις Μίντλετον (πρόβλημα στο δεξί γόνατο).

Ο Αντετοκούνμπο έχει χάσει τις αναμετρήσεις απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ (δις) και Σάρλοτ Χόρνετς με τους Μπακς να έχουν ρεκόρ 1-2. Επόμενη αναμέτρηση των Μπακς είναι κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς τα ξημερώματα της Κυριακής (22/1, 02:30).

