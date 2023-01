Ο Μάικλ Τζόρνταν θα αποκτήσει άλλο ένα ντοκιμαντέρ, αυτή τη φορά για τα δύο χρόνια στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ένας ακόμη... τελευταίος χορός. Ακούγεται... λάθος, αλλά ο Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να το κάνει. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο Last Dance σάρωσε. Αγαπήθηκε, προκάλεσε νέα μίση, αλλά στο τέλος η ιστορία του Μάικλ Τζόρνταν (περισσότερο) και των Σικάγο Μπουλς (λιγότερο) ακούστηκε.

Πλέον, ο Air πρόκειται να αποκτήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ. Για τα δύο χρόνια που αγωνίστηκε στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, όταν πλέον αποφάσισε να επιστρέψει ξανά σε ηλικία 38 ετών.

Αγωνίστηκε μέχρι να κλείσει 40 χρόνια ζωής, έχοντας 22.9 και 20 πόντους μέσο όσο σε κάθε σεζόν. Μάλιστα, στη δεύτερη έπαιξε και στα 82 ματς της κανονικής περιόδου. Σε καμία σεζόν δεν αγωνίστηκε στην post season.

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, αλλά και η ημερομηνία της κυκλοφορίας του είναι ακόμα άγνωστα.

BREAKING: A documentary about Michael Jordan’s return to the NBA for the Washington Wizards from 2001-2003 is reportedly in the works.



‘The Last Dance,’ now this!



What do you think it’ll be called? Will you watch? 🤔🐐@AmicoHoops pic.twitter.com/nEIMq1rIUG