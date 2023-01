Η οικογένεια Φοξ σύσσωμη στάθηκε στη διαιτησία της αναμέτρησης των Σακραμέντο Κινγκς με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι δύο βολές του Ντένις Σρέντερ επέτρεψαν στους Λέικερς να επικρατήσουν με 136-134 των Σακραμέντο Κινγκς, αλλά σήκωσαν θύελλα διαμαρτυριών.

Συγκεκριμένα ο ΝτιΆρον Φοξ, στον οποίο χρεώθηκε το φάουλ, ήταν έξαλλος με την απόφαση. Ο Σρέντερ πήγε στη γραμμή με 3.1'' για το φινάλε και το σκορ ισόπαλο, για να ευστοχήσει και να χαρίσει στους «λιμνανθρώπους» τη νίκη.

Το φάουλ στο 1'15'' του βίντεο

