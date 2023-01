Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς αναμένεται να λάβει μέρος στις προπονήσεις των Λος Άντζελες Λέικερς την ερχόμενη εβδομάδα, στην προσπάθειά του να βρει τη θέση του στο ΝΒΑ.

Νέες συνθήκες και νέα ονόματα για τους Λος Άντζελες Λέικερς! Την ώρα που η ομάδα «δένει» τους Ριβς και Γκάμπριελ μέχρι το τέλος της σεζόν και εμφανίζεται να δίνει δεκαήμερο συμβόλαιο στον Στέρλινγκ Μπράουν, καλύπτοντας και την 15η θέση του ρόστερ της και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προπονείται μαζί τους ψάχνοντας την ευκαιρία του, η περίπτωση του ΝτεΜάρκους Κάζινς ήρθε στο προσκήνιο.

Βάσει των όσα γράφονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι «λιμνάνθρωποι» καλούν και τον βετεράνο σέντερ για να λάβει μέρος σε προπόνηση. Ο Κάζινς μετά τη θητεία του σε Μπακς και Νάγκετς την περασμένη σεζόν, παραμένει free agent αναζητώντας τον επόμενο σταθμό του.

Οι Λέικερς πιθανότατα να του προσφέρουν το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη Λίγκα, όσο και ο Άντονι Ντέιβις παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

