Ο Τζέισον Τέιτουμ έκανε τα μαγικά του απέναντι σε Ντόντσιτς και Μάβερικς.

Oι Σέλτικς καθάρισαν εύκολα τους Μάβερικς σε ένα ματς που ο Τζέισον Τέιτουμ έκανε triple double με άλλη μια MVP εμφάνιση. Μοίρασε θέαμα στην αναμέτρηση και έκλεψε την παράσταση με μια φάση που έβγαλε κόντρα στον Ντόντσιτς. Τον απέφυγε με υπέροχο eurostep και δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει.

Απολαύστε τον

Tatum with the euro on Luka 😯 pic.twitter.com/zboujxacee