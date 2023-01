Ο Λάουρι Μάρκανεν συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο και το Gazzetta γράφει για τον Φινλανδό που ωρίμασε και έχει εκτοξεύσει το παιχνίδι του.

Πολλοί στο ξεκίνημα της σεζόν θεωρούσαν πως οι Τζαζ θα ήταν μία από τις χειρότερες ομάδες του ΝΒΑ, ωστόσο η Γιούτα δίνει απαντήσεις καθημερινά στο γήπεδο και παλεύει για τα playoffs, αφού καθάρισε το Χιούστον μέσα στην έδρα του με 131-114 και ανέβηκε στο 20-21. Στην φετινή πορεία των Μορμόνων, το σημαντικότερο ρόλο τον παίζει ο Λάουρι Μάρκανεν που ανταποκρίνεται άριστα στον ρόλο ηγέτη και βγάζει στο παρκέ όλη την ποιότητα και τις αρετές του.

Ο Φινλανδός έκανε ρεκόρ καριέρας με 49 πόντους κόντρα στους Ρόκετς και το Gazzetta στέκεται στην... εκτόξευση ενός παιδιού που φαίνεται να βρίσκει την... Ιθάκη του στη Γιούτα και χτυπά την πόρτα του All Star Game.

Career High 49 POINTS for Lauri Markkanen!



Only The Mailman, Spida & Adrian Dantley have scored more in a Utah Jazz uniform. pic.twitter.com/6GYPXiinMh