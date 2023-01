Πόποβιτς: «Ας προσθέσουμε τετράποντο και πεντάποντο για να κάνουμε το μπάσκετ πραγματικό τσίρκο» (vid)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχει πάντοτε τον τρόπο να μαγνητίζει τα βλέμματα με τις δηλώσεις του, κάτι που έκανε για άλλη μια φορά αναφερόμενος στην εξέλιξη του ΝΒΑ και το τρίποντο.

Οι 38 πόντοι του Τζέιλεν Μπράνσον «σκότωσαν» τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 117-114. Γεγονός που έπεσε... βαρύ στον Γκρεγκ Πόποβιτς, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση αναφέρθηκε σε αυτήν την «έκρηξη» του ΝΒΑ με τους αρχισκόρερ κάθε ομάδας να πετυχαίνουν τις 50άρες τη μία μετά την άλλη, με αποκορύφωμα τους 71 του Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο θρυλικός του Σαν Αντόνιο αναφέρθηκε σαρκαστικά σε αυτά τα γεγονότα, λέγοντας την άποψή του μέχρι και για... τετράποντα. «Είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις άμυνα αυτές τις ημέρες με τόσους παίκτες που μπορούν να σκοράρουν τρίποντα. Θα σκοράρουν, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε οι μέσοι όροι ανεβαίνουν. Η άμυνα είναι πολύ δύσκολη και παρότι μπορεί να δουλέψει στο μισό γήπεδο, στο τρανζίσιον μπορεί να ανοίξει το κορτ και να σουτάρουν από απόσταση. Είναι προφανώς ένα πλεονέκτημα. Το έχω πει και ξανά, ελπίζω η λίγκα να βάλει τετράποντο και πεντάποντο, ώστε να το κάνουμε πραγματικό τσίρκο. Θα είναι διαφορετικό σπορ, δε θα είναι μπάσκετ, θα είναι μία αηδία» είπε ο Πόποβιτς.

Όπως είναι φανερό ο 73χρονος σοφός των πάγκων, βλέποντας και τη δύση της δικής του καριέρας να πλησιάζει δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενος με τον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ σήμερα και την έμφαση στο τρίποντο.

Οι δηλώσεις του Γκρεγκ Πόποβιτς

"It's much more difficult to play defense. I've said before I'm just hoping that the league ends up with a 4-point shot or a 5-point shot so we can make it a real circus. It'll be a different sport. It won't even be basketball, it'd just be a bunch of crap"



