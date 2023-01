Οι Μπακς έφυγαν με τη νίκη από την Scotiabank Arena όμως η πρώτη περίοδος του αγώνα με τους Ράπτορς εξελίχθηκε σε... κακοποίηση του μπάσκετ από τις δυο ομάδες.

Το μεγάλο τρίποντο του Γκρέισον Άλεν από τη γωνία μετά από την ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα 10.8" για το τέλος της παράτασης έκρινε το ματς στο Τορόντο, εκεί όπου οι Μπακς επικράτησαν με 101-104 και πλέον μοιράζονται τη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με τους Μπρούκλιν Νετς.

Οι Ράπτορς επέστρεψαν από το 69-90 όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή κόντρα στους Μπακς του Αντετοκούνμπο που έκανε το δεύτερο triple-double για τη σεζόν 2022/23.

Παρ' όλα αυτά, οι δυο ομάδες πρόσφεραν αποκρουστικό θέαμα στο πρώτο δωδεκάλεπτο, σκοράροντας συνολικά 25 πόντους (12 οι Ράπτορς, 13 τα «Ελάφια), επίδοση που συνιστά αρνητικό ρεκόρ φέτος στο ΝΒΑ.

Επίσης, είχαν μαζί 23 σερί άστοχες επιθέσεις σε αυτό το διάστημα. Από τη σεζόν 1997/98, μόνο οι Χοκς και οι Γουίζαρντς έχουν μετρήσει 23 άστοχες επιθέσεις σε μια περίοδο. Συνέβη στις 30 Δεκεμβρίου 2003. Και μέσα σε όλα, Μπακς και Ράπτορς είχαν μαζί 7/47 σουτ εντός πεδιάς (14%), 3/17 τρίποντα (17%) και 9 λάθη.

Per @EliasSports, both the Raptors and Bucks combined to miss 23 consecutive FG in the 1st quarter. Since 1997-98, that's tied for the most consecutive missed FGA by 2 teams in a game.



On Dec. 30, 2003, the Hawks and the Wizards missed 23 straight shots from the field, as well. pic.twitter.com/NtSNy4lRG8