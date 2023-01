Λούκα Ντόνστιτς και Τζοέλ Εμπίντ έκοψαν πρώτοι το... νήμα των κορυφαίων για τον περασμένο Δεκέμβριο στο ΝΒΑ για τη δυτική και την ανατολική περιφέρεια αντίστοιχα. Ποιοι ήταν οι rookies και οι προπονητές που ξεχώρισαν.

Το ΝΒΑ φρόντισε να αναδείξει όσους ξεχώρισαν στα ματς της Λίγκας τον τελευταίο μήνα του 2022 με τους Λούκα Ντόντσιτς και Τζοέλ Εμπίντ να κατέχουν την πρώτη θέση σε Δύση και Ανατολή.

Αρχικά, ο Σλοβένος σταρ του Ντάλας ηγήθηκε των Μάβερικς στο 11-6 του Δεκεμβρίου και σημείωσε 35.1 πόντους, 9.3 ασίστ και 8.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Από την άλλη, ο θηριώδης ψηλός των Σίξερς, οι οποίοι είχαν ρεκόρ 9-6, κατέγραψε μέσο όρο με 35.4 πόντους, 9.9 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

Other nominees... West: Shai Gilgeous-Alexander (OKC), LeBron James (LAL), Nikola Jokić (DEN), Lauri Markkanen (UTA), Ja Morant (MEM), Domantas Sabonis (SAC) and Zion Williamson (NOP) https://t.co/mMvbd2R8zN

Όσον αφορά τους rookies, Κίγκαν Μάρεϊ και Πάολο Μπανκέρο είχαν... την τιμητική τους. Ο «πρωτοετής» των Κινγκς σταμάτησε τον Δεκέμβρη με 12.7 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 46.4% στο τρίποντο, ενώ για τους Μάτζικ το Νο1 του draft είχε 19.1 πόντους, 6.5 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ.

Other nominees...



West: Walker Kessler (UTA), Jabari Smith Jr. (HOU), Jeremy Sochan (SAS) and Jalen Williams (OKC)



East: AJ Griffin (ATL), Jaden Ivey (DET), Bennedict Mathurin and Andrew Nembhard (IND) https://t.co/4khfmM2Dyf