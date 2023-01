Το τηλεοπτικό δίκτυο TMZ αποκάλυψε μία μήνυση που έγινε πριν από μερικούς μήνες εις βάρος του Τζα Μοράντ και αφορούσε επίθεση σε ανήλικο!

Ο Τζα Μοράντ μηνύθηκε από την οικογένεια ενός 17χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι το καλοκαίρι δέχτηκε επίθεση σε έναν αγώνα μπάσκετ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο Τενεσί, γενέτειρα του Μοράντ.

Σύμφωνα με τη μήνυση, την οποία έφερε στην επιφάνεια το τηλεοπτικό δίκτυο TMZ, ο 17χρονος πέταξε την μπάλα στον Μοράντ και τον χτύπησε, κατά λάθος. Ο γκαρντ των Μέμφις Γκρίζλις κινήθηκε εναντίον του 17χρονου και αφού του κόλλησε το πηγούνι στον ώμο του, ρώτησε κάποιον που έπαιζε στο ματς «αν πρέπει να του το κάνω...».

Το θύμα υποστηρίζει ότι ο Μοράντ τον γρονθοκόπησε και τον έριξε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια ο Μοράντ συνέχισε να τον χτυπάει. Σύμφωνα με την αστυνομία ο 23χρονος παίκτης των Γκρίζλις έχει παραδεχτεί το χτύπημα, αλλά τονίζει ότι το έκανε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Πάντως, τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι η υπόθεση έχει κλείσει.

