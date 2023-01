Τάιλερ Χίρο 2023, όπως λέμε Ντουέιν Γουέιντ 2009. Οι ομοιότητες στα δύο buzzer-beater είναι εμφανείς για τους φίλους των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Τάιλερ Χίρο σκόραρε για τρεις και... ξέρανε τους Τζαζ, στη νίκη των Χιτς με 126-123. Αυτό το buzzer-beater ήταν ξεχωριστό τόσο για τους Χιτ, όσο και για τους φίλους της ομάδας, γιατί τους θύμισε τον Ντουέιν Γουέιντ.

Ο Χίρο σκόραρε με ένα runner, πατώντας στο ένα πόδι, κάτι που έφερε μνήμες του θρύλου των Χιτ. Ο Γουέιντ είχε «σκοτώσει» τους Μπουλς με παρόμοιο τρόπο στη δεύτερη παράταση, τον Νοέμβριο του 2009. Και εκείνος πατώντας στο ένα πόδι μπόρεσε να σκοράρει για τρεις σε... νεκρό χρόνο, ξεσηκώνοντας το Μαϊάμι.

Η ομοιότητα είναι εμφανής!

Tyler Herro and Dwyane Wade now both have game winning floater 3 pointer on their resume #HEATCULTURE pic.twitter.com/0bODVjiY80