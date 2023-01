Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε ένα... διαφορετικό ρεβεγιόν καθώς ήταν έτοιμος να υποδεχθεί το 2023 με αθλητική περιβολή και παίζοντας... NFL Madden 2023!

Την προηγούμενη ημέρα είχε τα γενέθλιά του τα οποία και γιόρτασε -όπως είπε ο ίδιος- δεόντως με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Την αμέσως επόμενη ήταν έτοιμος να υποδεχθεί το νέο έτος με τον... δικό του τρόπο. Και πιο συγκεκριμένα παίζοντας videogames!

Η σύζυγός του Σαβάνα Μπρίνσον τον... έπιασε στα πράσα και τον ρωτούσε απορημένη εάν και εφόσον θα υποδεχόταν το 2023 παίζοντας Madden!

Ο Λεμπρόν... δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι γιόρτασαν όλοι μαζί την προηγούμενη ημέρα, ότι είχε παιχνίδι με τους Λέικερς και ότι... έπρεπε να κάνει τώρα τη δουλειά!

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Σαβάνα Μπρίνσον στα Stories της

Savannah showing off how LeBron is bringing in the New Year 😂 pic.twitter.com/JdMkBfMeQR