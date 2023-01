Ο Καϊρι Ίρβινγκ έχει επιλέξει να φοράει το νούμερο «11» στη φανέλα και έχει επτά ενδεικτικούς λόγους για να το κάνει!

Και ύστερα σου λένε να μην πιστεύεις στο... κάρμα. Γίνεται; Μια ματιά στις απίστευτες συμπτώσεις που έτυχαν στον Καϊρί Ίρβινγκ, φτάνει και περισσεύει για να καταλάβει κάποιος την επιλογή του για το νούμερο «11» στη φανέλα.

Αρχικά ο Ίρβινγκ είχε επιλέξει το «11» στο λύκειο του Saint Patrick στο Elizabeth του Νιου Τζέρσεϊ λόγω του αγαπημένου του πατέρα ο οποίος το φορούσε στο Boston University. Αν και στη συνέχεια δεν κατάφερε να κάνει καριέρα.

Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για να λατρέψει το «11» το οποίο ωστόσο δεν φόρεσε ούτε στο Ντιουκ όπου είχε το «1» αλλά ούτε και στους Καβαλίερς όπου είχε επιλέξει το «2». Το «11» επέστρεψε όταν μετακόμισε στους Μπόστον Σέλτικς και το οποίο εξακολουθεί να φοράει μέχρι και σήμερα στους Μπρούκλιν Νετς για ακόμη έξι λόγους.

Ποιοι είναι αυτοί; Γεννήθηκε στις 11/1. Το ονοματεπώνυμό του έχει 11 γράμματα. Το «Κ» είναι το 11ο γράμμα στο αγγλικό αλφάβητο. Έπαιξε 11 ματς με το Ντιουκ. Επιλέχθηκε στο νούμερο «1» του 1ου γύρου του Draft το 2011 ενώ πέτυχε τον υπ' αριθμόν 11.000 πόντο του στις... 11/3! Ε, θέλετε και άλλα;

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από το ματς των Νετς με τους Χόρνετς όπου αναλύθηκε η... εν λόγω επιλογή του

All the reasons why Kyrie decided to wear No. 11 🤯 pic.twitter.com/jgPRfQc7eP