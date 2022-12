O Μπάντι Χιλντ το... μπομπούνισε στα τρία δευτερόλεπτα και έγραψε ιστορία.

Οι Πέισερς επικράτησαν των Καβς και ο Μπάντι Χιλντ προειδοποίηση από πολύ νωρίς για αυτό που θα ακολουθήσει. Αμέσως μετά το τζάμπολ ο φοβερός σουτέρ της Ιντιάνα... σηκώθηκε για τρεις και η μπάλα πήγε στο διχτάκι. Συγκεκριμένα σκόραρε τρία δευτερόλεπτα μετά το τζάμπολ. Αυτό είναι και το γρηγορότερο τρίποντο στην ιστορία του ΝΒΑ, με τον Μπάντι να αφήνει πίσω του τον θρύλο των Πέισερς και σπουδαίο σουτέρ, Ρέτζι Μίλερ.

Δείτε την... εκτέλεση του Χιλντ

Buddy Hield passed Reggie Miller for the fastest 3-point make after hitting this one three seconds into tonight's game.🤯 https://t.co/0Tp9M0Mjpt pic.twitter.com/HefXJCyX0x