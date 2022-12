Δεν γλίτωσαν όσοι αναμείχθηκαν στον καυγά στο ματς των Πίστονς με τους Μάτζικ

Xαμός είχε γίνει στο ματς των Πίστονς με τους Μάτζικ. Ο Μο Βάγκνερ επέλεξε να κάνει ένα δυνατό φάουλ, στέλνοντας τον Κίλιαν Χέιζ των Πίστονς στις θέσεις του πάγκου. Οι παγκίτες του Ντιτρόιτ περικύκλωσαν τον Γερμανό φόργουορντ, με τον Χέιζ να του ρίχνει γροθιά πισώπλατα και στη συνέχεια ακολούθησε χάος.

Το ΝΒΑ δεν έμεινε αμέτοχο σε όλο αυτό και έτσι τιμώρησε έντεκα παίκτες που μπλέχθηκαν στο συμβάν. Συγκεκριμένα ο Χέιζ τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές, ο Μο Βάγκνερ με δύο, ενώ από ένα ματς θα χάσουν εννιά παίκτες. O λόγος για τους Ντιαλό, Κόουλ Άντονι, Μπάμπα, Βέντελ Κάρτερ, Χάμπτον, Γκάρι και Κέβον Χάρις, Φραντζ Βάγκνερ και Σκόφιλντ.

