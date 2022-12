Ο Τζέιμς Χάρντεν έβγαλε μια τρελή πάσα στον Εμπίντ κόντρα στους Γουίζαρντς.

Ο Μούσιας μάγεψε κόντρα στους Γουίζαρντς. Έφυγε στον αιφνιδιασμό και έβγαλε μια απίθανη πάσα κάτω από τα πόδια του στον επερχόμενο Εμπίντ που κάρφωσε. Ωστόσο στη φάση ο Χάρντεν έσπρωξε τον Πορζίνγκις, χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ και το κάρφωμα δεν μέτρησε.

Δείτε τη φάση

This Harden dime to Embiid really got called back 😅 pic.twitter.com/7rtndpBUEb