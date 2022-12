Ο Ντόρσεϊ αποτελεί παρελθόν από τους Μάβερικς.

Δεν συνεχίζεται το όνειρο του ΝΒΑ στους Μάβερικς για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ με την Εθνική μας θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού το Ντάλας τον αποδέσμευσε για να υπογράψει το AJ Λόσον σε two way συμβόλαιο.

Στο τελευταίο του ματς στη G-League, οι Texas Legends νίκησαν με 123-108 τους Long Island Nets, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να έχει 26 πόντους με 5/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 32 λεπτά. Στη G-league είχε κατά μέσο όρο 24.4 πόντους με 47% τρίποντα και 5.6 ριμπάουντ.

Το όνομα του είχε ακουστεί για την Παρτίζαν, αλλά ο Ζόραν Σάβιτς διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα που έκανε λόγο για ενδιαφέρον των Σέρβων. Πλέον για τις επόμενες 48 ώρες, μπορεί κάποια άλλη ομάδα του ΝΒΑ να τον πάρει με two way συμβόλαιο, αλλιώς θα κυκλοφορεί ελεύθερος.

