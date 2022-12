Μπέβερλι: «Αστείο το πώς τα φέρνει η ζωή, μόλις δείπνησα με τον Γουέστμπρουκ»

Πάτρικ Μπέβερλι και Ράσελ Γουέστμπρουκ δείπνησαν μαζί, με τον άλλοτε γκαρντ των Τίμπεργουλβς να το σχολιάζει στο twitter του.

Οι σχέσεις μεταξύ του Πάτρικ Μπέβερλι και του Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Στην πραγματικότητα, πάνε λίγα χρόνια από τότε που οι δυο τους βρέθηκαν στα "μαχαίρια".

Η ιστορία τους γυρνά πίσω στο 2013 όταν ο Μπέβερλι είχε τραυματίσει τον Γουέστμπρουκ σε ένα διάστημα που αγωνίζονταν στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Χιούστον Ρόκετς αντίστοιχα με αποτέλεσμα εκείνος να χάνει το υπόλοιπο της postseason.

Φαίνεται, όμως, πως έχουν κάνει... άλματα στην συγκεκριμένη υπόθεση και η τελευταία ανάρτηση του Μπέβερλι στο Twitter μπορεί να το επιβεβαιώσει. «Είναι αστείο το πώς τα φέρνει η ζωή, μόλις τελείωσα το δείπνο για την παραμονή των Χριστουγέννων με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ» έγραψε ο ίδιος κάνοντας μάλιστα και ταγκ τον λογαριασμό του συμπαίκτη του στους Λέικερς.

Funny how life works. Just finished Christmas Eve dinner with @russwest44