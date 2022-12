Τραυματίστηκε στο χέρι ο Σαμπόνις, άγνωστο το διάστημα απουσίας του

Ο Ντομάντας Σαμπόνις τραυματίστηκε στο δεξί χέρι και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις ενώ δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο το διάστημα της απουσίας του.

Οι Κινγκς φιγουράρουν στην έκτη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 17-14 όμως είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα δίχως τον Ντομάντας Σαμπόνις.

Ο Λιθουανός σέντερ τραυματίστηκε στο δεξί χέρι και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το διάστημα της απουσίας του.

Φέτος ο Σαμπόνις μετράει 17.9 πόντους, 12.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ μ.ό.



