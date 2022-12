Ντόντσιτς: «Μαγεία» με ντρίμπλα κάτω από τα πόδια του (vid)

Ο Ντόντσιτς τρέλανε κόσμο κόντρα στο Χιούστον.

Φοβερά πράγματα έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς στη νίκη των Μαβς κόντρα στο Χιούστον, αφού το κοντέρ έγραψε 50 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 42 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο Luka Magic είπε να μας χαρίσει και τη φάση του ματς, αφού πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του και στη συνέχεια πήγε όλο τον δρόμο μέχρι το καλάθι.

Απολαύστε τον

