Τεταμένο ήταν το κλίμα σ' ένα τάιμ άουτ των Φοίνιξ Σανς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Μπορεί να άφησαν στην άκρη τις διαφωνίες τους, αλλά όπως φαίνεται εξακολουθεί να παραμένει... άσβεστη η κόντρα μεταξύ των Μόντι Γουίλιαμς και ΝτιΆντρε Έιτον.

Αυτή τη φορά είχαν έντονη λογομαχία κατά τη διάρκεια εντός τάιμ αουτ στο παιχνίδι των Σανς με τους Γουίζαρντς, όπου οι «Μάγοι» έφυγαν με τη νίκη από την Αριζόνα.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο είχαν ανάψει για τα καλά τα αίματα μεταξύ τους, ενώ μετά το τάιμ άουτ ο Έιτον έμεινε στον πάγκο. Φυσικά η μεταξύ τους κόντρα δεν είναι κάτι... το καινούργιο καθώς τα πάντα ξεκίνησαν από τα περσινά playoffs, όταν ο Γουίλιαμς δεν είχε χρησιμοποιήσει τον Έιτον στο Game 7 με τους Ντάλας Μάβερικς.

Έκτοτε είχαν... κόψει κάθε επαφή μεταξύ τους με τον Έιτον να ήταν έτοιμος να μετακομίσει στους Πέισερς! Μάλιστα είχε συμφωνήσει για 4ετές συμβόλαιο έναντι 133 εκατομμυρίων δολαρίων ωστόσο από τη στιγμή που ήταν restrictred free agent, οι Σανς είχαν τη δυνατότητα να «ματσάρουν» την προσφορά. Όπως και έκαναν με αποτέλεσμα να τον κρατήσουν στο Φοίνιξ. Αν και δεν είχαν μιλήσει έκτοτε έως και την έναρξη της preseason, αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη τις μεταξύ τους διαφωνίες.

Παρόλα αυτά στο πίσω μέρος του μυαλού, ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα...

What do you think is going on here? 👀@PHXFansApp @XinNBA @AndrewLeezus pic.twitter.com/vJXNDUiHaX