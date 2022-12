Σε μία κίνηση αλληλεγγύης και... εορτών προχώρησε ο Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος δώρισε από 50 δολάρια και μία υπογεγραμμένη κάρτα σε περισσότερους από 450 εργαζομένους του γηπέδου των Τίμπεργουλβς.

Οι ημέρες που πλησιάζουν είναι ιδιαίτερες και το πνεύμα των Χριστουγέννων φαίνεται πως ευαισθητοποιεί τον Ρούντι Γκομπέρ. Ο Γάλλος σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, όπως ανέφεραν σχετικές αμερικανικές πηγές, θέλησε να κάνει ένα δώρο σε κάθε εργαζόμενο που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Target Center, το γήπεδο που στεγάζεται η ομάδα.

Προκειμένου να ευχαριστήσει κάθε έναν για την προσφορά του, λοιπόν, ο Γκομπέρ δώρισε από 50 δολάρια και μία υπογεγραμμένη κάρτα σε περισσότερους από 450 εργαζομένους του σταδίου, συμπεριλαμβανομένων των ταξιθετώ, των security κτλ.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Γκομπέρ προβαίνει σε αντίστοιχη κίνηση. Όσο εκείνος αγωνιζόταν στη Γιούτα με τους Τζαζ, είχε δώσει ένα ποσό για τους υπαλλήλους του σταδίου μετά την δύσκολη εποχή του κορονοϊού, ενώ τον περασμένο Γενάρη είχε ακολουθήσει την ίδια τακτική και για τους εργαζόμενους της Vivint Arena.

Tonight, @rudygobert27 gifted more than 450 @TargetCenterMN employees each with $50 as a thank you for the contributions each and every night! pic.twitter.com/wjEPncl1Ww