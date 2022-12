Απογοητευμένος που δε συγκαταλέγεται στη συζήτηση με τους κορυφαίους σουτέρ όλων των εποχών δηλώνει ο Ντέμιαν Λίλαρντ, που θεωρεί τον εαυτό του πίσω μόνο από τον Στεφ Κάρι.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ επέστρεψε στη δράση με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς μετράει 26/56 τρίποντα στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του, με αποκορύφωμα τα 11/17 που σκόραρε κόντρα στους Τίμπεργουλβς, κάτι που αποτέλεσε και ρεκόρ franchise.

Σε δηλώσεις του μετά την τελευταία νίκη επί των Ρόκετς, ο Λίλαρντ έγινε ο 8ος κορυφαίος σουτέρ σε εύστοχα τρίποντα στο ΝΒΑ, φτάνοντας τα 2.222 και έβαλε τον εαυτό του στη συζήτηση, πίσω από τον Κάρι.

«Βλέπω τα σόσιαλ μίντια και τις συζητήσεις για τον καλύτερο σουτέρ όλων και όσους τρελαίνονται που δεν αναφέρομαι μέσα σε αυτούς. Νομίζω πως τα τρίποντα που έχω βάλει, η σταθερότητα με την οποία το κάνω και το επίπεδο της δυσκολίας των σουτ που παίρνω τόσα χρόνια καθιστούν τρελό να μην είμαι μέρος της συζήτησης» αναφέρει ο Λίλαρντ, που σχολίασε αμέσως μετά για τον Στεφ Κάρι.

«Προφανώς ο Κάρι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών αλλά νομίζω μετά από αυτόν, δε βλέπω γιατί δεν είμαι ξεκάθαρα πίσω του, όχι απλά για όσα βάζω αλλά για τον τρόπο που σουτάρω και σκοράρω στα δύσκολα σουτ. Το πόσο εύκολα σουτάρω την μπάλα. Θέλω να ανέβω και άλλο σε αυτήν τη λίστα για να είμαι μέσα στους δύο τρεις κορυφαίος και να δω τι θα λέγεται τότε» ήταν τα λόγια του, μεταφέροντας έτσι το δικό του παράπονο.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving to 8th all-time in career 3s made! pic.twitter.com/SyqqID0agI