O Ταϊρίς Χαλιμπέρτον συνεχίζει να δείχνει την αγάπη του για την ταινία «Μόνος στο Σπίτι».

Λίγα 24ώρα πριν φύγει το 2021, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον είχε μπει για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων φορώντας εντυπωσιακά παπούτσια. Συγκεκριμένα στις 29 Δεκέμβρη του 2021 ο γκαρντ των Κινγκς τότε είχε φορέσει παπούτσια αφιερωμένα στην πασίγνωστη all-time classic χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο σπίτι» με τον Μακόλεϊ Κάλκιν.

Φέτος το έκανε ξανά, αυτή τη φορά ως παίκτης των Πέισερς. Πάλι έβαλε τα ειδικά παπούτσια του και έκλεψε την παράσταση. Τα αγοράζατε;

“Keep the change, ya filthy animal.”



Tyrese Haliburton is rockin' the Home Alone holiday kicks tonight.❄️ pic.twitter.com/CmkI5cc0Ga