Ο Αμάρ' ε Στούνταμαϊρ συνελήφθη στο Μαϊάμι, αφού χτύπησε επανειλημμένα το παιδί του!

Μπλεξίματα με το νόμο έχει ο Αμάρ' ε Στούνταμαϊρ. Ο πρώην παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς και των Φοίνιξ Σανς, ο οποίος πέρασε και από την Ευρώπη συνελήφθη, αφού χτύπησε την κόρη του.

Όλα έγιναν μερικές ώρες αφού πήρε έλαβε το πτυχίο της αποφοίτησής του στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Στούνταμαϊρ γρονθοκόπησε την κόρη του στο σαγόνι και στη συνέχεια τις έριξε επανειλημμένα χαστούκια (!).

Amar’e Stoudemire was arrested in Miami, per @AndySlater



Stoudemire allegedly told cops his daughter “received a whooping from him for being disrespectful and a liar,” pic.twitter.com/gYtVkMHTjj