Οι Μαϊμι Χιτ αντέδρασαν στο πρόστιμο του ΝΒΑ για παρατυπίες στη λίστα των τραυματιών, τοποθετώντας όλους τους παίκτες του στη λίστα!

Το NBA έδρασε, οι Μαϊάμι Χιτ αντέδρασαν. Η λίγκα ανακοίνωσε πρόστιμο 25.000 δολαρίων, επειδή οι Χιτ απέτυχαν να συμπληρώσουν με σωστό τρόπο τη λίστα των τραυματιών για το ματς απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Και η ομάδα από τη Φλόριντα, η οποία βρίσκεται στο Μέξικο Σίτι για την αναμέτρηση κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς (τα μεσάνυχτα του Σαββάτου) προχώρησε σε μία παράτολμη κίνηση: Έβαλε και τους 17 παίκτες της ομάδας στη λίστα των τραυματιών!

