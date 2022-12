Οι Ντάλας Μάβερικς θα χάσουν για τις επόμενες 6-8 εβδομάδες τον Μάξι Κλέμπερ, ο οποίος «γύρισε» το γόνατό του. Η ομάδα των Μάβερικς ανακοίνωσε πως έχει υποστεί και θλάση.

Ο Μάξι Κλέμπερ αναμένεται να χάσει ενάμισι με δύο μήνες από την αγωνιστική δράση του ΝΒΑ και των Ντάλας Μάβερικς. Ο 30χρονος Γερμανός φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα στο γόνατο, με τις εξετάσεις να πιστοποιούν τη ζημιά και να επιβεβαιώνουν το διάστημα της απουσίας του.

Μάλιστα, οι Μάβερικς ανακοίνωσαν πως υπέστη και θλάση!

Δίχως τον Κλέμπερ στη σύνθεσή τους οι Μάβερικς έχουν αρνητικό ρεκόρ 1-5 τη φετινή σεζόν, ενώ ο ίδιος ο Γερμανός μετράει (σε 22 ματς χωρίς να είναι βασικός σε κανένα) 6.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Παράλληλα, σουτάρει με 36.9% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Maxi Kleber will miss six-to-eight weeks due to a sprain in his right knee, sources tell @ShamsCharania.



The Mavericks are 1-5 without Kleber this season. pic.twitter.com/ScNskS0xQP