Ο Τζοέλ Εμπίντ και ο Ζάιον Γουίλιαμσον αναδείχτηκαν Παίκτες της Εβδομάδας στο ΝΒΑ σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.

To NBA ανακοίνωσε τους κορυφαίους παίκτες για την 8η εβδομάδα της regular season στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Έτσι, λοιπόν ο Τζοέλ Εμπίντ αναδείχτηκε Παίκτης της Εβδομάδας στην Ανατολή μετρώντας 43.3 πόντους με 63.9% στο σουτ εντός πεδιάς και 10.3 ριμπάουντ μ.ό. στο 2-1 των Σίξερς σε αυτό το διάστημα.

Όσον αφορά τον Ζάιον Γουίλιαμσον, είχε 33 πόντους με 70.4% στο σουτ και 8.3 ριμπάουντ στο 3-0 των Πέλικανς, αποτελώντας τον Παίκτη της Εβδομάδας στη Δύση.



NBA Players of the Week for Week 8.



West: Zion Williamson (@PelicansNBA)

East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/XAAu1kjMoi