Ο Κάιρι Ίρβινγκ φαίνεται πως δεν θα αργήσει τη νέα αθλητική εταιρεία του, μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Nike.

Oι τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία της Nike με τον Κάιρι Ίρβινγκ. Τα αντισημιτικά μηνύματα που είχε ανεβάσει στο twitter του έπαιξαν τον ρόλο τους και δεν τον έσωσε ούτε η συγγνώμη που ζήτησε .

Πλέον στη διάσημη αθλητική εταιρεία αλλάζουν σελίδα και για αυτό τον λόγο βρήκαν και τον αντικαταστάτη στο πρόσωπο του σταρ των Γκρίζλις, Τζα Μοράντ.

Τώρα σχετικά με την επόμενη μέρα του Uncle Drew, σύμφωνα. τον Σκουπ Ρόμπινσον, η αθλητική εταιρεία New Balance έχει δείξει ενδιαφέρον για τον γκαρντ των Νετς και αναμένονται εξελίξεις. Το πιο διάσημο πρόσωπο στο ΝΒΑ της New Balance είναι ο Καουάι Λέοναρντ.

New Balance could be a player in the Kyrie Irving sneaker free agency campaign, I’m hearing ➡️ https://t.co/Uu0onKLwua https://t.co/QeWlXB3dHU pic.twitter.com/kX2Nw7VkDk