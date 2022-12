Ο Σενγκούν έκανε πόστερ τον Κόλινς σε μια απίθανη φάση, αλλά οι διαιτητλες έδωσαν επιθετικό φάουλ.

Τη φάση της βραδιάς μας πρόσφερε ο Αλπερέν Σενγκούν στο ντέρμπι του Τέξας των Ρόκετς με τους Σπερς. Ο Τούρκος σέντερ έκανε πόστερ τον Κόλινς, ωστόσο οι διαιτητές τον χρέωσαν με επιθετικό φάουλ. Ο ίδιος δεν μπορούσε να το πιστέψει και ζήτησε να επανεξεταστεί η φάση, ενώ και ο πάγκος του Χιούστον δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δόθηκε επιθετικό φάουλ.

Απολαύστε τη φάση

OH MY SENGUN 🤯🤯🤯



They really called an offensive foul... pic.twitter.com/0GvjvHmFto