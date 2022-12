Ο Ντεζούντε Μάρεί αναμένεται να απουσιάσει δύο εβδομάδες, μεγαλώνοντας τα προβλήματα και τις απουσίες των Ατλάντα Χοκς.

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο και αναμένεται να λείψει από τις υποχρεώσεις των Ατλάντα Χοκς για τις δύο επόμενες εβδομάδες.

Ο Μάρεϊ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τους Χοκς, προστέθηκε στη λίστα των τραυματιών, στην οποία βρίσκονται ήδη οι Τζον Κόλινς και Ντε' Αντρε Χάντερ.

Τη φετινή σεζόν, μετά από 25 ματς, ο Μάρεϊ έχει 20.8 πόντους, 5.4 ριμπάουντ, 1.8 κλεψίματα και 6.2 ασίστ ανά παιχνίδι, με τους Χοκς να βρίσκονται στο 13-12.

