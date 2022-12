Η σχέση... αγάπης μεταξύ Τρέι Γιανγκ και των φιλάθλων των Νικς συνεχίζεται.

Aπό τη σεζόν 2020-21, τότε που οι Χοκς απέκλεισαν τους Νικς στα playoffs και ο Τρέι Γιανγκ έκανε ματσάρες ειδικά στη Νέα Υόρκη, η σχέση του ηγέτη της Ατλάντα με τους φίλους της ομάδας του Μεγάλου Μήλου έχει περάσει από 40 κύματα.

Σε εκείνη τη σειρά στο Game 1 ο Γιανγκ τους... καθάρισε με καλάθι νίκης και ζήτησε από τον κόσμο στο Madison Square Garden να σωπάσει. Στο δεύτερο παιχνίδι μάλιστα κάποιος έφτυσε τον Τρέι Γιανγκ, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να τον βρίσκει και να τον αποβάλλει από τα ματς του Madison Square Garden.

Η κόντρα καλά κρατεί μέχρι και σήμερα και ο ηγέτης των Χοκς έβαλε πάλι... αλατοπίπερο στο τελευταίο ματς στη Νέα Υόρκη. Φόρεσε παπούτσια που έγραφαν King Of Broadway, θέλοντας να πικάρει τους φιλάθλους των Νικς για το διάσημο θέατρο και δρόμο στη Νέα Υόρκη. Μια σχέση... αγάπης που δεν σβήνει ποτέ. Όμως στο τέλος σε αυτήν την περίπτωση χαμογάλεσαν οι Νικς που νίκησαν εύκολα.

Trae Young had “King of Broadway” stitched into his sneakers against New York on Wednesday night.



Trae finished with 19 PTS, 6 AST, & 4 REB on 9/20 FGM in Atlanta’s 113-89 blowout LOSS to New York.



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Wa9tcDw5xm