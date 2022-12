Ο Ματ Ράιαν μπορεί να αποδεσμεύτηκε από τους Λος Άντζελες Λέικερς ωστόσο δεν άργησε να μείνει χωρίς ομάδα στο ΝΒΑ, καθώς μετακόμισε στην Μινεσότα.

Ένας εξαιρετικός σουτέρ όπως είναι ο Ματ Ράιαν, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Τίμπεργουλβς υπογράφοντας two way συμβόλαιο.

O 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ ξεκίνησε τη σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς αλλά ύστερα από 12 ματς την φετινή σεζόν έμεινε ελεύθερος έχοντας 3.9 πόντους με 37% στα τρίποντα.

Πλέον θα αποτελέσει μέλος των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι οποίοι αναμένεται να τον χρησιμοποιούν και στην G-League με την θυγατρική ομάδα, τους Αϊόβα Γουλβς.

The Minnesota Timberwolves are signing ex-Lakers wing shooter Matt Ryan on a two-way NBA contract, sources tell me and @JonKrawczynski. Ryan had a solid stint for the Lakers, making 13 three-pointers over 12-game stretch.