Η κόντρα του Ντόντσιτς με τον Μπούκερ συνεχίζεται και φέτος.

Τη σεζόν 2021-22 οι Μάβερικς απέκλεισαν τους Σανς, με την κόντρα και την αντιπαράθεση του Λούκα Ντόντσιτς με τον Ντέβιν Μπούκερ να κλέβει την παράσταση. Φαίνεται πως το... γαϊτανάκι μεταξύ τους καλά κρατεί. Ένταση είχαμε και στο χθεσινό ματς των ήλιων με τους Μάβερικς και τη νίκη του Ντάλας. Εκεί ο σταρ του Φοίνιξ έκανε ένα φάουλ στον Σλοβένο και μετά άρχισαν οι δύο τους να ανταλλάσουν λόγια σε καθόλου ήρεμο ύφος.

Δείτε τι έγινε

Luka and D Book exchanged words after Luka got fouled 👀 pic.twitter.com/DMlwnah13F