Οι Άντονι Ντέιβις και Κέβιν Ντουράντ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας για το ΝΒΑ σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Άντονι Ντέιβις και Κέβιν Ντουράντ ήταν εντυπωσιακοί στο... ράλι της εβδομάδας με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Μπρούκλιν Νετς για τον τίτλο του MVP, τον οποίο και κατέκτησαν σε δυτική και ανατολική περιφέρεια στο ΝΒΑ.

Ο σούπερ σταρ των «λιμνάνθρωπων» έχει διαλύσει όλα τα κοντέρ και διανύει μία δεύτερη νιότη με τη στατιστική του να γεμίζει σε κάθε ματς. Είχε 37.8 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3.25 μπλοκ με την ομάδα του να μετρά 3-1.

Από την άλλη, ο άσσος του Μπρούκλιν, με το ίδιο ρεκόρ για τους Νετς (3-1) είχε 33 πόντους μέσο όρο, 7 ριμπάουντ και 65.4% στα σουτ εντός παιδιάς για τον τίτλο του πολυτιμότερου.

Other nominees...



West: Devin Booker (PHX), Stephen Curry (GSW), Luka Dončić (DAL), Jerami Grant and Anfernee Simons (POR) and Zion Williamson (NOP)



East: Jaylen Brown and Jayson Tatum (BOS), Zach LaVine (CHI) and Dejounte Murray (ATL) https://t.co/Mxbh4KrMAy