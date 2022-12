Οι Σακραμέντο Κινγκς (13-9) άναψαν για άλλη μία φορά την ακτίνα της νίκης, επικρατώντας με σκορ 110-101 των Σικάγο Μπουλς (9-14), παρά τους 41 πόντους του Ζακ ΛαΒίν.

Είναι η νέα τρέλα των Σακραμέντο Κινγκς. Ποιος θα ανάψει την ακτίνα της νίκης; Κάθε επικράτηση των Κινγκς στο «σπίτι» τους, πλέον, συνοδεύεται από το πάτημα ενός κουμπιού. Μία μοβ ακτίνα... σχίζει τον ουρανό και ενημερώνει τους πάντες για το κατόρθωμα της ομάδας της Καλιφόρνια.

Κόντρα στους Σικάγο Μπουλς η ακτίνα άναψε για άλλη μία φορά (110-101). Αν και οι Κινγκς χρειάστηκε να ξεπεράσουν την all star εμφάνιση του Ζακ ΛαΒίν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 41 πόντους (3/9 τρίπ., 13/19 δπ., 6/7 βολές). Το πρόβλημα του για τους Μπουλς ήταν η... υποστήριξη: ΝτεΡόζαν 18 με 6/18 σουτ, Βούτσεβιτς 12 με 4/10 σουτ.

Οι γηπεδούχοι δε χρειάστηκαν κάτι εξωπραγματικό. Ο Μαλίκ Μονκ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, ο Ντομάντας Σαμπόνις πέτυχε triple double με 11 πόντους, 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ, ενώ οι Χάρισον Μπαρνς και Ντε' Άαρον Φοξ πρόσθεσαν 17 και 16 πόντους, αντίστοιχα.

