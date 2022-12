Ο Μάτζικ Τζόνσον έβγαλε το καπέλο στον Λεμπρόν Τζέιμς για το επίτευγμά του να τον προσπεράσει στον πίνακα με τις περισσότερες ασίστ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ «σκαρφάλωσε» στην 6η θέση του σχετικου πίνακα φτάνοντας τις 10.144 τελικές πάσες, αφήνοντας πίσω του, τον θρύλο του ΝΒΑ και των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με 10.141 ασίστ.

Σχεδόν μία ημέρα μετά το επίτευγμα του Λεμπρόν Τζέιμς, ο «Μάτζικ» με σχετική ανάρτηση στο twitter τον αποθέωσε γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια σε έναν από τους καλύτερους όλων των εποχών, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος με προσπέρασε στην 6η θέση στη λίστα με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του ΝΒΑ!! Η επίδρασή του στο μπάσκετ θα παραμείνει και θα διαρκέσει σε όλες τις επόμενες γενιές!»

Congratulations to one of the best ever to lace them up, LeBron James, for passing me to become 6th all-time on the NBA’s career assists list!! The affect you’ve had on basketball will last for generations to come!