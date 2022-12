Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι πλέον ο έκτος καλύτερος πασέρ στην ιστορία του ΝΒΑ, έχοντας μοιράσει στην καριέρα του 10.144 ασίστ και ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον.

Μία ακόμα μεγάλη βραδιά για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ που έφερε ένα εξίσου σημαντικό επίτευγμα. Ο «βασιλιάς» βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη των Λέικερς επί των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 133-129 και πλέον βρίσκεται πάνω από τον Μάτζικ Τζόνσον στις τελικές πάσες.

Οι 11 ασίστ που πέρασε στη βραδιά ο ΛεΜπρόν στους συμπαίκτες του, τον έφεραν πάνω από έναν εκ των κορυφαίων δημιουργών στην ιστορία της λίγκας. Ο Τζέιμς πλέον μετράει 10.144 ασίστ στην καριέρα του, με τον Μάτζικ Τζόνσον να κλείνει τη δική του στις 10.141.

Πλέον ο ΛεΜπρόν κάθεται στο έξι της σχετικής λίστας, την ώρα που κυνηγάει το απόλυτο ρεκόρ του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών.

No. 6 at No. 6



LeBron has passed Magic Johnson for No. 6 on the NBA’s all-time assists list. pic.twitter.com/51wSNXSzmH