Στον ρυθμό της μεγάλης συνάντησης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπαίνουν οι Λέικερς, με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις να είναι έτοιμοι ώστε να αγωνιστούν απέναντι στους Μπακς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζονται για τη μεγάλη «μάχη» τους απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς (ξημερώματα Σαββάτου 2:30), με τους σούπερ σταρ τους να... ζεσταίνονται ώστε να αντιμετωπίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το απουσιολόγιο των Λέικερς συνήθως είναι γεμάτο, όμως τόσο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, όσο και ο Άντονι Ντέιβις είναι στη λίστα των «πιθανών» ενόψει Μπακς και όλα δείχνουν πως θα βρεθούν στο παρκέ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Athletic.

Lakers’ injury report vs. Milwaukee:



— Troy Brown Jr., Anthony Davis and LeBron James are probable

— Dennis Schroder and Lonnie Walker IV are questionable pic.twitter.com/esa4C8JVNp