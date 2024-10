Το μακρινό του σουτ δοκιμάζει ο Μπρόνι Τζέιμς, με την κάμερα να τον απαθανατίζει στην πρώτη προπόνηση των Λος Άντζελες Λέικερς.

Μετά τις καθιερωμένες Media Day των ομάδων στο NBA, έρχεται η ώρα για την έναρξη της προετοιμασίας. Και στο Λος Άντζελες, όσον αφορά τους Λέικερς, η σεζόν προβλέπεται ιστορική. Ακόμα και αν οι Λέικερς δεν καταφέρουν να επιστρέψουν στο επίπεδο που ανήκουν.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας, ΛεΜπρόν Τζέιμς θα αγωνιστεί παρέα με τον γιο του Μπρόνι και αυτό από μόνο του δημιουργεί μία υπέροχη ιστορία. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν με τις χαρακτηριστικές κίτρινες φανέλες και ο Μπρόνι έπιασε δουλειά.

Με την κάμερα να τον απαθανατίζει στην πρώτη προπόνηση των «λιμνανθρώπων» να δοκιμάζει μερικά μακρινά σουτ και να σημαδεύει με ακρίβεια. Και η ανυπομονησία ενόψει της νέας σεζόν να χτυπάει... κόκκινο.

Bronny James’ jumper is looking good at his first official Lakers practice 🔥



(via @swishcultures_)pic.twitter.com/mwkjdyEXMB