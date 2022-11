Χωρίς τον Καρλ Άντονι Τάουνς θα αγωνιστούν για ένα διάστημα περίπου ενάμιση μήνα οι Τίμπεργουβλς με τον άσσο της Μινεσότα να ταλαιπωρείται από τράβηγμα στην γάμπα.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς των Τίμπεργουλβς επί των Γουίζαρντς, με το «στρατόπεδο» της ομάδας να βρίσκεται σε διαδικασία... συναγερμού για τον αστέρα τους.

Παρόλα αυτά, οι πρώτες εκτιμήσεις μπορούν να αφαιρέσουν μερικό από τον πονοκέφαλο που προκλήθηκε. Έπειτα και τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μέσα στη μέρα, ο Τάουνς υπέστη τράβηγμα στη δεξιά γάμπα και αναμένεται να μείνει εκτός για ένα με ενάμιση μήνα.

Σε αυτό το διάστημα θα υποβληθεί σε θεραπείες και θα επιστρέψει το συντομότερο δυνατό αποφεύγοντας τα χειρότερα σε μία ανύποπτη φάση.

