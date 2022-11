Κάρι: «Να παίξω για τη Σάρλοτ όπως ο πατέρας μου; Το σκέφτομαι!»

O Στεφ Κάρι μίλησε για το ενδεχόμενο να πάει κάποια στιγμή στην ομάδα που έπαιζε ο πατέρας του, ο Ντελ.

Έχει μεγαλουργήσει στους Γουόριορς, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα και δίκαια θεωρείται ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος. Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο και φέτος, όντας ο απόλυτος σταρ της λίγκας και της ομάδας του.

Ο πατέρας και δεινός σουτέρ, Ντελ, αγωνιζόταν στο παρελθόν στη Σάρλοτ και ο Στεφ στάθηκε στην πιθανότητα να παίξει κάποια στιγμή για τους Χόρνετς. «Αγαπώ το ταξίδι με τους Γουόριορς και δεν έχει υπάρξει αληθινό ενδιαφέρον από άλλη ομάδα. Αλλά η περιέργεια με το τι θα γινόταν αν έπαιζα για την πόλη μου. Πως θα ήταν να ζω στη Σάρλοτ; Το σκέφτομαι σίγουρα.

Αν μπορούσα να παίξω για τους Γουόριορς σε όλη την καριέρα μου και να είμαι ένας από τους τύπους που έχουν επιτυχίες ατομικά και ομαδικά και να γίνει one-team player; Είναι κοντά η λίστα αυτή. Αλλά όπως είπα υπάρχει η περιέργεια του πως θα ήταν να φοράω το Ν0.30 στη Σάρλοτ όπως ο πατέρας μου», ήταν τα λόγια του Στεφ.

Stephen Curry teases returning home to Charlotte to play for the Charlotte Hornets 👀🐝



"[There is] the curiosity of like, what would it be like to wear No. 30 in Charlotte like my pops?" pic.twitter.com/K2OyECuxHE