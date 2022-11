Oι Κινγκς δείχνουν επιτέλους να έχουν ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει θέση στα playoffs, ισοφαρίζοντας σερί τους από το 2004.

To Σακραμέντο είχε... χορτάσει αποτυχίες τα προηγούμενα, όντας ένας οργανισμός που έχει ξεχάσει πότε είναι η τελευταία φορά που μπήκαν στα playoffs. Oι Κινγκς έχουν να εμφανιστούν στην postseason από το 2006, κάτι που δείχνει πολλά.

Στο Gazzetta γράψαμε το... ουράνιο τόξο που βγαίνει φέτος στο Σακραμέντο, το οποίο ονειρεύεται να σπάσει την κατάρα. Μετά τη νίκη επί των Γκρίζλις του Τζα Μοράντ, οι Κινγκς του Φοξ και του Σαμπόνις έφτασαν στα 7 σερί θετικά αποτελέσματα.

Αυτό το σερί 7 νικηφόρων ματς είναι το μεγαλύτερο τος μετά τον Νοέμβρη του 2004. Eκείνη τη σεζόν είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο των playoffs κόντρα στους Σουπερσόνικς. Eκείνη η ομάδα είχε Μπίμπι, Κρίστι, Στογιάκοβιτς και Γουέμπερ. Αυτοί οι τέσσερις κύριοι παρέα με τον Ντίβατς το 2002 έφτασαν μια ανάσα από τους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά ηττήθηκαν στο Game 7 από τους Λέικερς.

Τέλος αυτό το σερί των 7 νικών είναι το κορυφαίο που κρατάει για την φετινή, αφού συνδυάστηκε και με την ήττα της Βοστώνης.

