Ο Άντονι Ντέιβις «έπιασε» μοναδική επίδοση για το NBA κόντρα στους Σανς, ενώ μπήκε και σε πολύ κλειστά κλαμπ που δημιούργησαν Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Σακίλ Ο'Νιλ.

Οι Σανς ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν τελευταίοι στο ματς με τους Λέικερς, όμως μία παρουσία στο παρκέ τράβηξε όλα τα βλέμματα που υπήρχαν στο Footprint Center- και όχι μόνο.

Ο Άντονι Ντέιβις για πολλοστό πλέον παιχνίδι, ήταν εκείνος που ανέλαβε να κουβαλήσει το φορτίο μέχρι... το Λος Άντζελες εξαιτίας της απουσίας του ΛεΜπρόν Τζέιμς που αναρρώνει από τον τραυματισμό του και παρακολουθεί τους αγώνες της ομάδας του από τα "πιτς".

Η επίδοση του Unibrow στην πραγματικότητα ήταν μοναδική! Σημείωσε 37 πόντους με 21 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα και 4 μπλοκ. Μία εμφάνιση (35/20/5/4) που δεν έχει καταγραφεί ξανά στο NBA από τη στιγμή που οι δύο τελευταίες κατηγορίες άρχισαν να γίνονται επίσημο κομμάτι της στατιστικής το 1973!

Blocks and steals were first officially recorded in 1973.



Since then, Anthony Davis is the only player ever to have 35+ PTS, 20+ REB, 5+ STL, and 4+ BLK in a single game. pic.twitter.com/KS0BP1Bx4z