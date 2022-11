Ο Άντονι Ντέιβις είναι κυρίαρχος στα τέσσερα τελευταία ματς, κρύβοντας το κενό του ΛεΜπρόν Τζέιμς,

Στη... φούσκα ο Άντονι Ντέιβις έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του και μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς οδήγησαν τους Λέικερς στο πρωτάθλημα.

Από εκείνο το σημείο και μετά όμως ο Unibrow ψαχνόταν και δεν μπόρεσε ποτέ να σταθεροποιήσει την απόδοση του. Συνέχισαν να τον επηρεάζουν οι τραυματισμοί, ενώ και τα ποσοστά ευστοχίας του ήταν απογοητευτικά, επηρεάζοντας όλο τον οργανισμό των Λέικερς.

Όμως από τη στιγμή που o ΛεΜπρόν Τζέιμς μπήκε στα... πιτς, ο Uninrow το πήρε πάνω του και οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Λέικερς, παίζοντας σαν σταρ, σαν ηγέτης, θυμίζοντας ορισμένες φορές τον παλιό καλό Ντέιβις που θαυμάσαμε στους Πέλικανς και στη φούσκα του 2020.

Το Gazzetta στέκεται στον ιδιαίτερο απόφοιτο του Κεντάκι που έχει πάρει το... όπλο του τον τελευταίο καιρό και καλείται να μείνει μακριά από αναποδιές.

AD the last four games:



💪 24 PTS, 14 REB vs. Kings

💪 37 PTS, 18 REB vs. Nets

💪 38 PTS, 16 REB vs Pistons

💪 30 PTS, 18 REB vs Spurs tonight



Dominant. pic.twitter.com/g5uA1gGZIu