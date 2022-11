Μπάρκλεϊ: «Ο Σίμονς φόρεσε φαρδύ μπουφάν γιατί έχει το αλεξίσφαιρο» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ αστειεύτηκε για την επιστροφή του Μπεν Σίμονς στη Φιλαδέλφεια λέγοντας πως διάλεξε τόσο φαρδύ μπουφάν επειδή φορούσε... αλεξίσφαιρο.

Ο Μπεν Σίμονς επέστρεψε στη Φιλαδέλφεια και έχοντας αφήσει πίσω του το... δράμα που εκτυλίχθηκε μέχρι και την ανταλλαγή του στους Νετς, είχε μία "γεμάτη" εμφάνιση με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες. Δεν μπόρεσε, ωστόσο να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του παρότι οι Σίξερς αγωνίζονταν χωρίς τους Εμπίντ, Χάρντεν και Μάξεϊ.

Λίγο πριν το συγκεκριμένο ματς, ο Σίμονς δήλωνε πως ήξερε τί τον περιμένει δίνοντας το «πάτημα» στον Τσαρλς Μπάρκλεϊ να σχολιάσει το ντύσιμό του. Βλέποντας τον Σίμονς να μπαίνει στο γήπεδο, αστειευόμενος είπε πως «Ο Μπεν διάλεξε ένα τόσο φαρδύ μπουφάν γιατί από μέσα έχει το ... αλεξίσφαιρο» προκαλώντας τα γέλια στο πλατό του TNT.

Η υποδοχή από τους φιλάθλους των Σίξερς επιφύλασσε μερικά αυτόγραφα και φωτογραφίες, κυρίως όμως "γιουχάρσμα". Με τη λήξη ο άσσος των Νετς δεν έμοιαζε ταραγμένος λέγοντας, μάλιστα, πως περίμενε κάτι πιο... δυνατό σε αποδοκιμασίες.

Charles Barkley: "He wearing that big ole jacket cause he got a bullet proof vest under there." 😂😂



(via @_Talkin_NBA)



pic.twitter.com/jLOUh740rV