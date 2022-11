Πιστέψτε το: Ο Γουατανάμπε είναι ο κορυφαίος τριποντέρ του ΝΒΑ φέτος!

O Γουατανάμπε των Νετς είναι ο πιο εύστοχος τριποντέρ του ΝΒΑ, κάνοντας παπάδες.

Είναι δύσκολο να το πιστέψει κάποιος, όμως ο παίκτης των Νετς κάνει απίθανα πράγματα πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Γιούτα Γουατανάμπε δίνει λύσεις στο Μπρούκλιν και αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίος τριποντέρ στο ΝΒΑ σε θέμα ποσοστού ευστοχίας, αφού σουτάρει με το τρελό 57.1%.

Έρχεται από τον πάγκο και δίνει σημαντικές λύσεις όπως έκανε και στη νίκη των Νετς κόντρα στους Γκρίζλις. Πέτυχε 16 πόντους, τους 12 στην τελευταία περίοδο, ενώ είχε 4/6 πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Λίγοι θα το περίμεναν, αλλά ο Γουατανάμπε είναι πολύ σημαντικός στο rotation των Νετς και εκμεταλλεύεται το κάθε δευτερόλεπτο που παίρνει από τον προπονητή του στο παρκέ.

