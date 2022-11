Δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Μπεν Σίμονς στους Νετς.

Ο Μπεν Σίμονς απογοητεύει φέτος με τη φανέλα των Νετς στον τομέα του σκοραρίσματος, αφού μετρά 5.8 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ, ενώ σουτάρει με 48% εντός παιδιάς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, υπάρχει έντονος προβληματισμός στον οργανισμό του Μπρούκλιν γύρω από τον Αυστραλό σχετικά με την απόδοση του και τη διαθεσιμότητα του.

Ορισμένοι άνθρωποι των Νετς αναρωτιούνται αν πλέον έχει οποιοδήποτε πάθος για το μπάσκετ, αφού δεν δείχνει προσηλωμένος τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάμε πως πέρυσι δεν έπαιξε ούτε λεπτό στα playoffs και τόνιζε πως δεν είχε ξεπεράσει το προβλημα του, κάτι που και τότε είχε δημιουργήσει εσωτερικά θέματα στην ομάδα.

O Σίμονς έχει να παίξει μπάσκετ αξιώσεων από τη σεζόν 2020-21. Από εκεί και μετά η καριέρα του δείχνει να έχει πάρε την κατιούσα.

